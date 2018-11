Kandidaat-gouverneur Open VLD scoort duidelijk slechter, maar toch houdt Rutten vol dat zij het moet worden

Open VLD-politica Carina Van Cauter scoorde volgens documenten die De Tijd kon inkijken een pak minder goed dan haar concurrent Wim Leerman in de selectieprocedure voor gouverneur van Oost-Vlaanderen, maar dat schijnt voor Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten geen argument te zijn. Ze is niet te spreken over “het gebrek aan professionalisme” in de aanpak van het dossier. De gelekte informatie is volgens haar een reden om de hele procedure nietig te laten verklaren.

De liberale partij benadrukte de voorbije dagen dat Van Cauter net zo goed scoorde als Leerman op de tests. Maar volgens de documenten van het selectiebureau Ascento was er wel degelijk een groot verschil. Leerman scoorde voor vijf van de zes competenties vier op vijf. Voor elke competentie scoort hij minstens even hoog of hoger dan eender welke andere kandidaat.

Van Cauter haalt slechts op een van de zes competenties een vier op vijf. Twee keer scoort ze zelfs maar twee op vijf. Het gaat om de competenties ‘visie’ en ‘richting geven’. Daarmee test het bureau of kandidaten een langetermijnstrategie kunnen uitwerken.

Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open VLD, blijft achter Van Cauter staan. Volgens haar was de test enkel bedoeld om te kijken wie geschikt is voor de job, niet om een ranking te maken. “Dat kon niet en dat staat expliciet in het dossier”, aldus Rutten in De Tijd. “Het zou appelen met peren vergelijken zijn.”

Met een serie tweets en een interview bij Radio 1 zet ze haar standpunt kracht bij. “Dat is een enorme schending van de privacy”, klinkt het. Zij is er ook van overtuigd dat dit soort lekken de ganse procedure op losse schroeven kan zetten. “In de privé zou dat reden zijn om heel de procedure kaduuk te laten verklaren”, aldus Rutten.

De Open Vld-voorzitster vermoedt ook dat de lekken passen in een “politiek manoeuvre” om Carina Van Cauter te beschadigen. “Dit is een manoeuvre. Dat men het dan zegt, dat men aan politiek aan het doen is. Maar verschuil je dan niet achter zogezegde procedures om kandidaten met de grond gelijk te maken”, klonk het scherp in De Ochtend.

Rutten blijft daarom ook vasthouden aan Van Cauter. “Wij vinden Carina Van Cauter een uitstekende kandidaat-gouverneur. Zij heeft alle competenties om geschikt te zijn voor de functie. Het enige wat wij vragen, is een beoordeling die op een professionele manier gebeurt”.

Ranking

Ondanks het betoog van Rutten werpen de scores een nieuw licht op de discussie over de opvolging van afscheidnemend gouverneur Jan Briers. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) benadrukte eerder al dat het selectiekantoor geen specifieke ranking had doorgegeven. De vijftien kandidaten moesten daarom elk apart nog eens op gesprek bij de regeringstop. Homans ging zelf door de testen en stelde naar eigen zeggen vast dat uit die lijst maar “één kandidaat het best scoorde op de verschillende competenties”.

Dat bleek dus Wim Leerman, de directeur van stad Aalst. Homans benadrukte dat haar kandidaat een politiek onafhankelijke keuze is. De man heeft inderdaad geen partijkaart, maar draagt wel een geschiedenis mee. Hij is de neef van N-VA-ondervoorzitter Sander Loones en kwam in 1994 bij de lokale verkiezingen in Koksijde op als Volksuniër op de lijst van vader Loones. Als algemeen directeur van de stad Aalst werkt Leerman ook nauw samen met de plaatselijke N-VA-burgemeester Christoph D’Haese.

Coalitiepartij Open VLD stelde onmiddellijk vragen bij die keuze, aangezien Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter volgens hen als beste uit de gesprekken was gekomen.

Homans blijft echter achter haar mening staan. “We moeten de beste man of vrouw kiezen”, benadrukt de minister. “Ik ga geen vrouw voortrekken als een man beter scoort.”