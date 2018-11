Zalando maakt voor het eerst in drie jaar verlies door… het warme weer

Brussel - De warme en lange zomer weegt op de online modereus Zalando. Het bedrijf diende voor het eerst in drie jaar een operationeel verlies in de boeken te schrijven, zo blijkt uit de kwartaalresultaten.

Door de lange zomer wachten consumenten langer om herfst- en winteroutfits aan te kopen. Het zijn juist die collecties waar Zalando het meest aan verdient.

De omzet in het derde kwartaal groeide dan ook trager dan normaal: +11,7 procent tot 1,2 miljard euro. Onder de streep noteerde Zalando een verlies van 41,7 miljoen euro. Operationeel werd een verlies gedraaid van 38,9 miljoen euro: het eerste operationele verlies sinds 2015.

Topman Rubin Ritter is dan ook “duidelijk niet blij” met de financiële resultaten in het derde kwartaal. Zalando hoopt in het laatste kwartaal nog een eindsprint in te zetten.