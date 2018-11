Autopsieverslag wijst uit: bejaarde man uit Heppen werd jarenlang zwaar mishandeld

De woning in Heppen waar Marcel D. dood werd aangetroffen. Foto: if

Leopoldsburg - De raadkamer moet vandaag beslissen of Lieve D. (54) en haar echtgenoot Joeri D. (39) in de cel moeten blijven op verdenking van de moord op haar vader Marcel in Heppen, deelgemeente van Leopoldsburg. Uit het autopsieverslag blijkt dat de bejaarde man jarenlang zwaar werd mishandeld: zijn dochter en schoonzoon zouden de zorg voor de dementerende man niet hebben aangekund. Dat meldt Het Belang van Limburg.

De 86-jarige Marcel D. overleed op zaterdag 27 oktober in zijn huis aan de Oudstrijdersstraat in Heppen. Het parket van Limburg vorderde een dag later een onderzoeksrechter, die de inwonende dochter van de man en haar echtgenoot dezelfde dag nog liet arresteren op verdenking van moord. Uit onderzoek was gebleken dat er kwaad opzet in het spel was.

Uit de autopsie die maandag uitgevoerd werd, blijkt nu dat de bejaarde man niet op een natuurlijke manier is overleden: zijn lichaam vertoonde blauwe plekken, kneuzingen en breuken die allicht door geweld waren toegebracht. Het autopsieverslag zou ook uitwijzen dat de man al jarenlang zwaar werd mishandeld en dat hij allerlei niet behandelde breuken had opgelopen. Wellicht hebben die verwondingen in combinatie met zijn uiterst verzwakte gezondheid uiteindelijk tot zijn dood geleid.