DNA-test Koning Albert II is wereldnieuws: internationale media smullen van nieuwe koningskwestie

Het nieuws dat Koning Albert II verplicht wordt een DNA-staal af te leveren in de zaak rond Delphine Boël is wereldnieuws. Van The New York Times en het Braziliaanse Globo tot de verzamelde Britse pers…. ze schrijven allemaal hoe de kansen gekeerd zijn voor Delphine Boël.

Het Hof van Beroep besliste gisteren dat Koning Albert II binnen de drie maanden een DNA-staal moet afleveren. Delphine Boël is intussen al vijf jaar aan het procederen tegen de Koning in de hoop eindelijk erkend te worden. Vandaag vertellen intimi dat het Hof van Beroep haar laatste strohalm waren. Volgens hen was Delphine moegestreden, maar heeft deze

Het wordt dus bijzonder heet onder de voeten van de Koning. Als hij weigert een staal af te staan, kan de rechter dat interpreteren als een erkenning van het vaderschap. Zijn batterij advocaten bekijkt nu of cassatie een optie is.

LEES OOK. De nieuwe koningskwestie: herschreef Albert II zijn erfenis al? En wat zijn de gevolgen voor de monarchie?

Dat Albert II in het nauw is gedreven weet ook de verzamelde Britse pers. “Het privéleven van de Belgische monarchie is opnieuw op de straatstenen gegooid nadat Koning Albert II (...) het bevel kreeg om een DNA-test te ondergaan”, staat te lezen in The Guardian. Een gelijkaardig bericht vinden we in de The Telegraph. The New York Times vertelt het korte relaas van de feiten: hoe Koning Albert II, lid van de rijke Jeunesse Dorré die tijdens de jaren 60 en 70 langs de Franse kustgebieden vertoefden en hoe hij in die periode een lange romance kende met Barones Sybille de Selys Longchamps. De krant laat ook de raadsman van de koning aan het woord. Hij zegt dat de koning zich nog beraadslaagt over zijn volgende stap. “Zijne Majesteit kan akkoord gaan met het Hof en een staal afleveren binnen de drie maanden. Hij kan dat ook weigeren, wat zijn volle recht is overigens, al zou dat niet in zijn voordeel pleiten. Een laatste optie is om de beslissing aan te vechten bij de hoogste rechtbank (Hof van Cassatie nvdr.).” Tot slot bemerkt de raadsman nog dat dit ongezien is. Nooit eerder kwam een Belgisch Vorst voor de rechtbank.

El Globo en het Spaanse El Pais laten Marc Uyttendaele, de advocaat van Boël, aan het woord. “Als Albert II weigert zich aan de test te onderwerpen, kan dit worden beschouwd als een zeer duidelijke aanwijzing dat hij de vader is”, klinkt het. De Catalaanse krant El Periodico benadrukt dat een eerdere DNA-test uitwees dat Jacques Boël niet de biologische vader van Delphine kan zijn.

LEES MEER.Delphine Boël “gelooft dat gerechtigheid zal geschieden” nu Albert DNA-staal moet afstaan (+)