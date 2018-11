Secretaris spelersvakbond streng voor spelers die Bayat steunen in opiniestuk: “Totaal verkeerde boodschap”

Stijn Boeykens is de secretaris van spelersvakbond Sporta. In een opiniestuk (zie hieronder) dat hij naar onze redactie stuurde klaagt hij het handboeigebaar aan dat enkele spelers uit onze hoogste klasse maakten om de in verdenking gestelde makelaar Mogi Bayat te steunen.

“Demerai Gray – de naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. De winger van Leicester City kreeg afgelopen weekend in de Engelse Premier League een gele kaart toen hij bij het scoren van het winnende doelpunt zijn pas overleden Thaise voorzitter wou eren.

Demerai Gray had hiervoor niet bestraft mogen worden. Een reglement waarbij een scheidsrechter in dergelijke omstandigheden verplicht wordt om een kaart te geven, deugt immers niet.

Dylan De Belder, Adrien Trebel en Sébastien Dewaest waren dit weekend dan weer in de Belgische Jupiler Pro League te bewonderen. Zij kregen dit weekend geen gele kaart, ook al solliciteerden zij ernaar.

Foto: JEFFREY GAENS

Deze 3 spelers vonden er niets beter op dan met een soort “handboeibeweging” hun gecontesteerde makelaar Mogi te steunen. Dankzij hun vriend Mogi kunnen de betrokken spelers immers maandelijks een aanzienlijk spaarcentje opzijzetten. Daar is uiteraard niets mis mee. En dat ze niet wakker liggen of Mogi al dan niet zijn belastingbrief correct invult al evenmin. Maar de controverse zoeken door op de groene werkvloer een publiekelijk statement te maken rond een - op zijn zachtst gezegd - omstreden voetbalmakelaar is dat wél !

Met een dergelijke actie sturen de betrokken spelers een totaal verkeerde boodschap de voetbalwereld in. Het zou van véél meer lef en verantwoordelijkheidszin getuigen door een positieve signaal te geven.

Foto: Photo News

Waarom blijven wij met z’n allen doofstom wanneer spelers en hun entourage scheidsrechters proberen te misleiden ? Schwalbes, onnodig tijdrekken, blessures veinzen,…

Waarom worden scheidsrechters hiervoor met de vinger gewezen terwijl de misleidende acteurs in het slechtste geval met een gele kaart wegkomen ? Dezelfde gele kaart die onze arme vriend Demerai te beurt viel… Twee maten en twee gewichten.

Beste Dylan, Adrien en Sébastien: geef AUB de eerstvolgende keer de bal aan de tegenpartij, als jij als laatste de bal hebt geraakt en het scheidsrechterlijk kwartet het niet heeft opgemerkt.

En hopelijk volgt er uit de daaropvolgende fase een tegendoelpunt. Daarmee halen jullie beslist MATCH OF THE DAY en krijgen jullie de Fair-Play trofee uit handen van onze vriend Demerai Gray.”