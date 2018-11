Modric: “In kleedkamer van Real Madrid hielden we weddenschappen over transfer van Ronaldo”

Ook de kleedkamer van Real Madrid was afgelopen transferzomer in de ban van de transfer van Cristiano Ronaldo. Los Galacticos hadden zelfs weddenschappen lopen, vertelt de Kroaat Luka Modric in een interview dat woensdag gepubliceerd wordt in Sport/Voetbalmagazine.

”Ik had het niet zien aankomen”, is Modric eerlijk over de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus. “Toen het gerucht over Cristiano de kop opstak, hielden we onderling weddenschappen in de kleedkamer en we waren ervan overtuigd dat hij aan het eind van de rit gewoon zou blijven. Maar goed, iedereen maakt zijn eigen keuzes in het leven. Ik kan hem alleen maar feliciteren om wat hij met Real Madrid gerealiseerd heeft.”

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid beleeft de Koninklijke een moeilijke periode. In de Champions League ging het verliezen op het veld van CSKA Moskou en in eigen land staat het pas zesde. Een 5-1-bolwassing op het veld van Barcelona kostte trainer Julen Lopetegui de kop.

Cristiano Ronaldo daarentegen blijft ook in de Italiaanse Serie A goed bij schot. In elf wedstrijden was hij al goed voor zeven goals en vijf assists voor Juventus. De Oude Dame staat in Italië weer autoritair op kop met een straffe 31 op 33. Daarmee telt het al zes punten voorsprong op eerste achtervolgers Inter en Napoli.