Jogster was al dood toen ze in koffer van auto in het water werd gedumpt

Wivinne Marion, de 42-jarige vrouw die op Allerheiligen in de Samber werd gevonden, was al dood toen ze in het water belandde. Dat heeft de autopsie uitgewezen. De arts, moeder van twee kinderen, wordt vandaag begraven in Boninne.

Het was een landbouwer die alarm sloeg toen hij op 1 november ’s ochtends hulpgeschreeuw hoorde. Toen hij ging kijken zag hij vanop afstand hoe een man een vrouw aan het wurgen was en het lichaam nadien in de koffer van zijn auto legde. Pas uren later werd het voertuig uit de Samber gevist. Het lichaam lag in de koffer.

Autopsie heeft nu uitgewezen dat de vrouw al dood was toen ze in het water terechtkwam. Ze stierf wellicht door wurging en kreeg ook rake klappen.

LEES OOK. Verdachte van moord op jogster ontkent feiten niet: “Hij panikeerde toen hij zag dat hij vol bloed hing”

Wivinne Marion was arts in het ziekenhuis van Namen en moeder van twee jonge kinderen. Ze kende haar moordenaar niet, zo is intussen duidelijk geworden.

Ze was aan het joggen toen ze die ochtend zijn pad kruiste.

Dader Xavier Van Dam (29), is geen onbekende voor het gerecht. Hij zag de jogster na een nachtje stappen lopen en ging eropaf. Met welk doe, dat weet hij niet. “Het is een zwart gat in mijn geheugen”, houdt hij vol tegenover de speurders.

Hij is gearresteerd voor moord en zijn aanhouding is vanmorgen verlengd.