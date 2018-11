Voor eens en voor altijd: vanaf wanneer mag Sinterklaas komen? En wanneer Sint-Maarten? En de Kerstman?

Angstaanjagende pompoenen maken in het straatbeeld al plaats voor speculaasjes in de vorm van Sinterklaas. Wie vandaag gaat shoppen in drukke winkelstraten ziet zelfs de Kerstman al verschijnen. Om nog maar te zwijgen van de Denderstreek waar kinderen enthousiast hun lampionnen voor Sint-Maarten aan het versieren zijn. Het lijkt wel alsof er een plots overaanbod is aan witbebaarde goedheilige mannen. Voor eens en voor altijd zoeken wij het voor u uit: wanneer mag welke genereuze kinderheld ten tonele verschijnen? En wanneer mag u uw schoentje eigenlijk zetten? Het Sint-Nicolaasgenootschap van Vlaanderen legt het uit.