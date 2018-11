Slachtoffers van aanslagen in Parijs kregen reeds 85 miljoen uitgekeerd

In Frankrijk heeft het Garantiefonds voor de slachtoffers van terreur en andere misdrijven FGTI al 85 miljoen uitgekeerd aan slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015, zo heeft directeur-generaal Julien Rencki dinsdag op een persconferentie bekendgemaakt.

De aanslagen in Parijs en Saint-Denis hebben aan 130 mensen het leven gekost. Het FGTI waakt niet alleen over de rechthebbenden van de dodelijke slachtoffers, maar ook over hen die fysieke en psychische verwondingen hebben opgelopen.

Het FGTI is in 1986 opgericht. Het draait op een contributie van 5,90 euro op elk van de negentig miljoen verzekeringspolissen voor goederen in Frankrijk.