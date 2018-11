Nederlandse wandelaars gewond na aanval door agressieve koeien

Agressieve koeien zijn in Nederland wandelaars te lijf gegaan. Daarbij zijn twee wandelaars zwaargewond geraakt. De vrouwen wandelden op het moment van het incident over het zogeheten laarzenpad in het natuurgebied De Broekloop bij Ulvenhout, in de provincie Noord-Brabant. Eén van de twee overleefde ternauwernood de aanval, verklaarde het tweede slachtoffer aan BN/De Stem.