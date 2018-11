Minstens 17 migranten verdronken voor Spaanse kust

Voor de Spaanse kust zijn minstens 17 migranten om het leven gekomen bij een poging om vanuit Noord-Afrika via de Middellandse Zee Spanje te bereiken.

Eerder raakte al bekend dat in de de Alboránzee, het meest westelijke gedeelte van de Middellandse Zee, de lichamen van dertien slachtoffers uit twee boten werden geborgen. Tachtig opvarenden konden worden gered. Inmiddels zijn echter ook in de Straat van Gibraltar vier migranten verdronken nadat hun boot voor de kust van Andalusië kapseisde. Die dodentol loopt waarschijnlijk nog verder op aangezien er sprake is van 17 vermisten.

Spanje heeft dit jaar de plaats van Italië ingenomen als belangrijkste bestemming voor migranten die nu via de westelijke mediterrane route illegaal Europa proberen binnen te komen. Duizenden anderen proberen om via de in Noord-Afrika gelegen Spaanse gebieden Melilla en Ceuta Europa te bereiken.