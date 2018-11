Franse president Macron pleit voor “echt” Europees leger: “We kunnen ons niet verdedigen zonder”

De Franse president Emmanuel Macron pleit voor een “echt” Europees leger. Europa kan zich niet verdedigen zonder, zo verklaarde hij in een dinsdag vrijgegeven interview aan Europe 1.

“We zullen de Europeanen niet kunnen beschermen indien we geen echt Europees leger oprichten. Ten aanzien van Rusland dat aan onze grenzen staat en toont dat het bedreigend kan zijn (...) hebben we een Europa nodig dat zich alleen kan verdedigen, zonder steeds volledig van de Verenigde Staten af te hangen”, zegt de staatsleider in het interview. Macron had het voorts over “de autoritaire machten die opnieuw opduiken en zich bewapenen aan de grenzen van Europa” zonder hen echter bij naam te noemen.

De Franse president roept verder op om “ons te beschermen ten aanzien van China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten van Amerika”, door te verwijzen naar de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit het nucleaire ontwapeningsverdrag. “Wie is daar het grootste slachtoffer van”, vraagt Macron zich af, “Europa en de Europese veiligheid”.

De EU probeert zich momenteel aan te passen aan de nieuwe geopolitieke context die is ontstaan als gevolg van het voornemen van president Donald Trump om de Amerikaanse bijdrage aan de verdediging van Europa te verminderen. Tegen 2019 moet er een Europees defensiefonds zijn opgericht dat de militaire capaciteiten van de lidstaten zal ontwikkelen en de strategische onafhankelijkheid van de EU moet bevorderen. Parijs heeft tegelijk samen met acht partners ook een Europese interventiegroep in het leven geroepen om snel een militaire operatie, evacuatie uit een land in oorlog of hulpactie bij een ramp op poten te kunnen zetten.