Belgisch chocoladebedrijf Galler verkocht aan investeerder uit Qatar

Brussel - Jean Galler (63) verkoopt zijn gelijknamige chocoladebedrijf, opgericht in 1976, aan een Qatarese investeerder. Dat heeft het Luikse bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

De Qatarese investeerdersfamilie van sjeik Bin Jassim Al Thani is geen vreemde voor Galler. Al in 2006 stapten ze in het kapitaal. Sinds maandag zijn de Qatarezen de enige aandeelhouders.

De Belgische verankering van Galler blijft verzekerd, aldus het bedrijf. Zo blijft de productie in het atelier van Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine), waar 170 mensen werken, behouden. Ook het management blijft honderd procent Belgisch.