Hij doet niet mee en toch draait alles rond hem: wanneer wint Trump de ‘midterms’ en wanneer verliest hij?

De Amerikanen trekken vandaag naar de stembus voor de midterms: officieel staan 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 33 zitjes in de Senaat op het spel, maar tussen de regels door gaat het natuurlijk allemaal om één man: Donald Trump. Wanneer kunnen we spreken van een verkiezingsoverwinning voor de Amerikaanse president, en wanneer van een nederlaag?