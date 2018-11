Te krap om in te draaien: 101 orka’s en beloega’s ontdekt in minieme hokken in Russische “walvisgevangenis”

In kleine bassins waar ze zichzelf amper kunnen draaien, zitten 11 orka’s en 90 beloega’s opgesloten in de Russische havenstad Nachodka. Dat hebben dierenrechtenactivisten ontdekt, die beelden konden maken van de illegale site. Volgens de krant Novaya Gazeta worden de walvissen aan Chinese aquaria en themaparken verkocht voor bedragen tot vijf miljoen euro.

Vlakbij de oostkust van Rusland troffen dierenrechtenactivisten een schrijnende situatie aan. In amateuristisch ogende hokken telden ze maar liefst 101 walvissen. De dieren waren duidelijk wild en werden in netten gedwongen, zodat een kraan hen kon overzetten in de minieme bassins. In die aquaria moesten ze wachten, totdat ze in een miljoenendeal verpatst zouden worden aan Chinese waterparken. De site wordt ondertussen zelfs de Russische “walvisgevangenis” genoemd.

In China is er immers grote vraag naar orka’s en beloega’s, omdat het allebei populaire intelligente en imposante zeezoogdieren zijn. Het Aziatische land heeft maar liefst 60 waterparken met walvissen en er zijn er nog 12 extra in aanbouw.

In Aziatische dierenparken trekken orka’s en beloega’s heel wat nieuwsgierigen, omdat ze slim, snel, imposant en behendig zijn. Foto: BELGAIMAGE

Illegaal

Maar dat wil niet zeggen dat Rusland zomaar de dieren mag vangen in hun eigen wateren en ze mag doorverkopen. Integendeel. Sinds 1982 is de walvisvangst wereldwijd sterk beregeld. De dieren mogen ook enkel gevangen worden voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden. Bovendien ligt het maximumaantal vangsten voor 2018 op dertien orka’s en blijft export illegaal. Ook zijn de tanken zo klein dat er heel wat jonge exemplaren in zitten, terwijl het vangen van walviskalfjes sowieso verboden is.

De orka’s worden uit het water gehesen om ze te exporteren. Foto: © R.O.- Photosure.com

De eigenaars van deze site lappen alle regels aan hun laars, zo schrijft de Russische krant Novaya Gazeta. Volgens hun onderzoek hebben de vier bedrijven die de bassins huren tussen 2013 en 2016 minstens dertien orka’s geëxporteerd naar China. De eigenaars zouden de wet ook hebben proberen te omzeilen door de dieren te “verhuren” in plaats van te verkopen.

Aanklacht

De dierenrechtenactivisten die de site in de gaten houden, zeggen dat sommige orka’s en beloega’s al sinds juli in de kleine bassins moeten leven. De dieren zijn ook hypersociaal en leven in grote groepen: door ze alleen in een hok te steken, is er sprake van foltering, zo vindt Greenpeace Rusland. Zij klagen dan ook de lugubere levensomstandigheden van de dieren aan. Het feit dat de site afgesloten en afgeschermd is, is volgens hen een extra bewijs dat de werkwijze van de bedrijven niet koosjer is.

Bovendien willen ze dat er een algemeen verbod komt op het vangen van de intelligente groepsdieren. “Per jaar mogen ze nu dertien orka’s vangen. Dat is het quotum. Maar niemand houdt er rekening mee dat er minstens één orka sterft per exemplaar dat er gevangen wordt”, klinkt het bij Oganes Targulyan, onderzoekscoördinator bij Greenpeace Rusland. “Als ze aan dit tempo gevangen worden, riskeren we onze hele orkapopulatie te verliezen.”

