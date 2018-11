Jong rugbytalent sterft na doop, ploegmakkers verhoord om na te gaan of ze hem niet te veel lieten drinken

Axel Leroy, een 21-jarige rugbytalent, is overleden in het ziekenhuis waar hij enkele dagen in coma had gelegen. Op weg naar huis was hij in elkaar gestort. Hartfalen, zo bleek. Maar het gerecht onderzoekt of zijn ploegmakkers hem niet te veel alcohol deden drinken. Hij was pas opgenomen in de eerste ploeg en moest een ‘ontgroeningsritueel’ ondergaan.

Axel Leroy uit Spa studeerde nog en blaakte van gezondheid. Tijdens tests die hij moest ondergaan om aan competitie te mogen doen, was nooit iets abnormaal gevonden. Een bonk van een kerel, zeggen vrienden.

Maar vorige week, op weg naar huis met zijn vriendin, liep het plots fout. Aan de rue Saint-Gilles in Luik zakte hij in elkaar. Een MUG-team kon hem reanimeren, maar hij ontwaakte niet meer uit een diepe coma. Vorige week vrijdag werden de machines stilgelegd omdat de artsen geen kans meer zagen op herstel en hem hersendood verklaarden.

Een natuurlijk overlijden door hartfalen, zo leek het.

Toch startte het parket van Luik een onderzoek om na te gaan of overmatig drankgebruik niet aan de basis lag.

Axel was een beloftevolle rugbyspeler bij de club Hautes-Fagnes in Malmedy. Hij was net doorgestoten tot het eerste elftal en dat moest gevierd worden met een heus doopritueel waarbij zijn ploegmakkers als doopmeester optraden.

Er werd gedronken, veel gedronken. Wat het gerecht wil weten is of Axel nog in staat was om zelf te zeggen dat hij niet meer kon. Dat anderen hem niet verplicht hebben om meer te drinken dat hij kon en of ze zich schuldig hebben gemaakt aan het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. In het verleden zijn in ons land al mensen veroordeeld voor schuldig verzuim omdat ze iemand die stomdronken was toch nog lieten drinken.

“We zitten pas in een informele fase. We willen gewoon kijken of de aanwezigen op tijd stop hebben gezegd toen ze zagen dat hij te veel gedronken had”, zegt Damien Leboutte van het parket van Luik.

“Het gaat hier dus vooral over het sluiten van poortjes. We hebben verschillende ploegmakkers laten ondervragen. Een autopsie en toxicologisch onderzoek moeten meer duidelijkheid geven over de exacte doodsoorzaak.”

Op sociale media stromen intussen de steunbetuigingen binnen. Voor zijn vriendin, zijn familie maar ook voor zijn ploegmakkers die zich schuldig voelen ook al treft hen voorlopig geen enkele schuld.

De jonge rugbyspeler wordt morgen, woensdag, begraven in Welkenraedt.