Straf: Youth League-match Club Brugge verhuist enkele uren voor de aftrap zomaar eventjes 60 kilometer

Club Brugge-fans die gehoopt hadden dinsdagmiddag nog even hun jeugdteam in de Youth League aan te moedigen, moeten plots een heel andere kant op. Amper enkele uren voor de aftrap werd de wedstrijd namelijk van Cannes naar Beausoleil verhuisd, een verschil van zomaar eventjes zestig kilometer of een autorit van een uur. Boosdoener is de overvloedige regenval die het veld in Cannes teistert.

De wedstrijd tussen de U19 van Club Brugge en die van Monaco zou aanvankelijk in het Stade Pierre De Coubertin van Cannes plaatsvinden. Door de hevige regenval werd luttele uren voor de match echter beslist zestig kilometer verderop te spelen, in Beausoleil. Daar beschikt Monaco over een kunstgrasveld. Slecht nieuws dus voor fans die eventueel al koers richting Cannes hebben gezet, want door de tolwegen en de grensovergang bevinden beide stadions zich maar liefst op een uur rijden van elkaar.

Club Brugge staat met vier punten derde in groep A van de Youth League, achter Monaco en Atlético Madrid, die allebei zes punten hebben. In de heenmatch verloor de Brugse U19 in extremis met 2-3 door een tegendoelpunt in de 94ste minuut.

LEES OOK. Waarom Club Brugge niet genoeg heeft aan een 0-0-gelijkspel op het veld van AS Monaco

Later op de avond, om 18u55, volgt uiteraard ook de confrontatie tussen de A-ploegen. Dat belooft een cruciale wedstrijd te worden om de derde plek en bijhorende overwintering in Europa voor blauw en zwart.

LEES OOK. Drie onzekerheden en Vormer opnieuw op de bank voor cruciale wedstrijd: de vermoedelijke opstelling van Club Brugge

LEES OOK. Onze Chef Voetbal over Monaco-Club Brugge: “Niet rekenen, punten pakken” (+)