Theo Francken haalt uit naar 'blanke piet' op sinterklaasaffiche van stad Gent

Gent - Op sociale media wordt dinsdag een uitnodiging van de stad Gent voor het jaarlijkse Sinterklaas-feest druk becommentarieerd. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) postte de afbeelding dinsdagochtend met een neerwaartse duim.

Op de prent, een uitnodiging voor de jaarlijkse intrede van Sinterklaas in Gent op 18 november, is een Sint-figuur te zien op een tandem, met achterop een roetpiet. In Gent werd enkele jaren geleden beslist om geen Zwarte Pieten meer te laten opdraven, maar roetpieten. Ook in Antwerpen werd dit al enkele jaren geleden beslist. Het figuurtje op de bewuste Gentse affiche heeft een dikke zwarte veeg op zijn gezicht.

Staatssecretaris Francken publiceerde en deelde dinsdagochtend op Twitter zeven berichten over de affiche. Ook een post op het Facebook-profiel van Francken over de affiche, met de oproep "Blijf van onze Sinterklaas af!" was na een uur al 774 keer gedeeld en kreeg duizenden reacties. Francken hekelt onder meer dat de Sint op de Gentse affiche niet op een paard, maar op een tandem zit en dat de roetpiet 'een blanke piet met één zwarte vlek' is.

Bij de stadsdiensten in Gent is te horen dat de discussie rond de roetpieten "geen thema" is. "De beslissing is al jaren geleden genomen. We kregen er geen opmerkingen over."

Vervang hem dan toch door een bakfietstandem. Handiger voor pakjes en pas écht progressief-alternatief. pic.twitter.com/RLhk9f6Vv6 — Theo Francken (@FranckenTheo) 6 november 2018

In de linkste stad van Vlaanderen Gent: geen kruis op Sint’s mijter, een blanke Piet met 1 zwarte vlek en geen paard maar een tandem.



Of hoe je met je stem voor meer groen en aandacht voor milieu ook de hele politiek-correcte Weg met ons!-santenboetiek erbij krijgt. ?? pic.twitter.com/zNCrstqS1e — Theo Francken (@FranckenTheo) 6 november 2018

Niet in Gent. Politiek incorrect. https://t.co/wnnvfoYl0c — Theo Francken (@FranckenTheo) 6 november 2018

Twee jaar geleden kwam er wel kritiek op het Gentse Sinterklaasfeest vanuit de lokale N-VA-afdeling, omdat de muziekkeuze tijdens het feest weinig kindvriendelijk was. De 'Sinterklaasband' speelde toen ook covers van Justin Timberlake en de Backstreet Boys, wat weinig geapprecieerd werd. Het stadsbestuur gaf toe dat het beter kon en stuurde het jaar nadien bij.

