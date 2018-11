“Supercompetitie” met alleen topclubs uit verschillende landen krijgt tegenkanting

Het verbond van Europese voetbalcompetities heeft zich opnieuw fel uitgesproken tegen de mogelijke vorming van een Super League voor zestien topclubs uit Europa. Volgens European Leagues, het verbond van zo’n dertig competities waaronder de Belgische en Nederlandse, zou de Super League de toekomst van het profvoetbal in Europa bedreigen.

“Landelijke voetbalwedstrijden vormen in heel Europa de kern voor alle betrokken partijen: spelers, clubs, competities, nationale bonden en vooral voor de fans. Het voorstel voor een gesloten Super League zal op de lange termijn ernstige en blijvende gevolgen hebben voor het profvoetbal in Europa”, schrijven de aangesloten competities. “European Leagues heeft zich al herhaaldelijk uitgesproken tegen de vorming van een gesloten Super League.” De associatie benadrukt dat de Europese bond UEFA leidend is bij de organisatie van internationale wedstrijden in dit continent.

Geruchten over de mogelijke vorming van een Super League zijn er al langer. Vorige week onthulde klokkenluidersplatform Football Leaks dat de nieuwe ‘supercompetitie’ in 2021 van start zou gaan met Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma als deelnemers. Deze clubs zouden zelfs overwegen uit hun landelijke competitie te stappen. Ze denken met een onderlinge en exclusieve competitie veel meer geld te kunnen verdienen dan bijvoorbeeld in de Champions League.

“We steunen het Europese sportmodel, gebaseerd op een piramidestructuur met promotie en degradatie, waarin de sportieve prestaties van clubs leidend zijn”, aldus de Europese competities.