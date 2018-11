Nieuwe trappistenpater trapt het na vijf maanden af bij abdij Westmalle: “Zonder afscheid te nemen”

Malle - Yannick Coussement, een van de drie ‘roepingen’ die na een inleefweekend in de lente van dit jaar besloot om pater te worden in de trappistenabdij van Westmalle, heeft het kloosterleven na vijf maanden vaarwel gezegd. “Op Allerzielen. Zonder afscheid te nemen. Zonder iets achter te laten”, bevestigt de kloosteroverste.

“Trappist zijn is moeilijk en zwaar”, zegt de abt van Westmalle. “Het zijn lange dagen: van 4 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds, acht uur bidden per dag, hard werken, geen vakantie… Dat is allemaal niet zo simpel.”

Bij zijn intrede had de novice nog zeer vastberaden geklonken: “Deze abdij vind ik echt fantastisch, het is een prachtige plaats in de natuur met een boerderij, heerlijk eten, kaas, een mooie bibliotheek, veel literatuur en een brouwerij. Nu ben ik echt overtuigd”, vertelde hij aan Radio 2. Opmerkingen dat het kloosterleven niet altijd rozengeur en maneschijn is, wuifde hij toen resoluut weg.

Crisis

“Nochtans gaat elke broeder vroeg of laat door een crisis. Vergelijk het met een huwelijk. Ofwel werk je er dan aan, ofwel geef je het op”, zegt de abt van Westmalle, die na wat aandringen toegeeft niet echt verbaasd te zijn over dit vertrek. “Wie met veel bravoure intreedt, legt zichzelf onnodig veel druk op. Als je het écht meent, dan moet je eigenlijk in alle stilte intreden, in het verborgene.”

Yannick Coussement was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.