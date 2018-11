Russische straaljager onderschept Amerikaans vliegtuig boven Zwarte Zee: “Onveilige situatie”

De Amerikaanse marine heeft videobeelden vrijgegeven van een opmerkelijk incident. Ze laten zien hoe een Russische straaljager een vliegtuig van de US Navy onderschepte boven de Zwarte Zee. In een statement liet de marine weten dat die interceptie op “onveilige wijze” is gebeurd.

Het filmpje van het tafereel, dat in totaal 25 minuten duurde, werd maandag met de wereld gedeeld. Volgens de Amerikaanse marine vloog de Russische SU-27 met hoge snelheid voor het Amerikaanse toestel, wat turbulentie heeft veroorzaakt. Er volgde ook een tweede passage, waarbij de Russische jet ditmaal ook van de naverbrander gebruikmaakte.

Officials hebben vooralsnog niet kunnen inschatten hoe dicht de straaljager bij het Amerikaanse vliegtuig kwam. Ze beschouwen het in ieder geval als een belangrijke factor om te besluiten of de situatie al dan niet onveilig was. De Russische ambassade liet al via Twitter verstaan dat hun piloot “alle nodige veiligheidsprocedures had gevolgd”.