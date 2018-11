Politieman aangehouden voor ‘verspreiden onzedelijke beelden’

Mechelen - Er loopt een onderzoek naar politieman H.A. uit Mechelen. Hij zat vorige maand vijf dagen in de cel en is ondertussen aangehouden met een enkelband. Hij wordt ervan verdacht ‘onzedelijke beelden’ te hebben verspreid.

Onder leiding van de onderzoeksrechter voert de Mechelse afdeling van het parket Antwerpen al enige tijd een onderzoek naar politie-inspecteur H.A. De man werd vorige maand voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden. “Voor verspreiding van onzedelijke beelden en het misbruik van communicatiemiddelen”, bevestigt het parket.

Wat die onzedelijke beelden juist waren en naar wie de politieman die verder verspreid zou hebben is onduidelijk. De inspecteur, die volgens onze informatie ondertussen bij de federale politie werkt, zit intussen thuis met een enkelband. “Er zijn geen andere verdachten aangehouden”, aldus nog het parket. Het onderzoek wordt niet gevoerd door de lokale recherche van Mechelen-Willebroek omdat H.A. daar jarenlang in dienst was.

Abdeslam

Als lid van de Mechelse politie werd H.A. in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 even wereldberoemd. Hij had al in december 2015 een rapport opgesteld waarin de mogelijke verblijfplaats van Salah Abdeslam aangeduid werd. De korpschef liet die tip toen links liggen omdat hij de bron onbetrouwbaar vond. Abdeslam werd uiteindelijk wel op dat adres opgepakt. Het onderzoek werd geklasseerd.

A. diende toen ook nog een klacht wegens laster en eerroof in tegen verschillende leden van de korpsleiding in Mechelen. Hoe het met die zaak gesteld is, werd gisteren niet duidelijk.