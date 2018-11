De plannen van Marc Coucke: topclubs willen miljoenencommissies van makelaars verbieden

De vijf grootste clubs in ons land zijn het eens over twee maatregelen om ervoor te zorgen dat er minder geld in de zakken van spelersmakelaars verdwijnt. Eén: niet langer de clubs maar de spelers betalen de makelaars. Twee: de zogenaamde “success fees”, percentages op een toekomstig transferbedrag van een speler, worden verboden. Marc Coucke, voorzitter van de Pro League, en CEO Pierre François geven deze namiddag meer uitleg in het parlement in het kader van de zaak “Propere Handen”.

Het plan-Marc Coucke om de financiële uitwassen in het Belgische voetbal aan te pakken, krijgt vorm. De politiek zette de profclubs met de rug tegen de muur na het uitbreken van het schandaal “Propere Handen”.

Aan de ene kant strijken de clubs miljoenen euro’s op in de vorm van korting op de RSZ en op de bedrijfsvoorheffing. Die voordelen zijn er voor alle sportclubs, maar onderzoek in Het Nieuwsblad wees uit dat het leeuwedeel terechtkwam bij een klein kransje voetbalclubs – zij zijn het die in ons land de grootste lonen betalen.

Aan de andere kant zijn het diezelfde topvoetbalclubs die torenhoge commissielonen betalen aan makelaars. Zo verdiende makelaar Didier Frenay een commissie van 30 procent – goed voor 3,3 miljoen euro – aan de transfer van Landry Dimata van KV Oostende naar Wolfsburg. Zijn collega Christophe Henrotay streek bijna 30 procent, of zo’n 6 miljoen euro, op voor de transfer van Youri Tielemans van AS Monaco naar Anderlecht.

Om te vermijden dat zulke exorbitante bedragen helemaal uit het voetbal “verdwijnen” willen de vijf grootste clubs in ons land (de G5) de zogenaamde “success fees” verbieden. De G5 (Club, Anderlecht, Gent, Standard en Genk) willen ook het principe invoeren dat niet langer de clubs maar de spelers de makelaars betalen.

Vandaag kan bijna iedereen die dat wil spelersmakelaar worden. De Pro League richtte een commissie op die zich over het statuut van de spelersmakelaars moest buigen.

Enkele andere maatregelen zoals een beperking van het aantal spelers per makelaar bij een ploeg, het verbod om spelers en trainer van dezelfde makelaar te hebben of het invoeren van een clearing house bij transfers in te voeren, lagen ook op tafel maar vinden vooralsnog geen consensus.