Dries Mertens scoorde afgelopen weekend zijn 129ste doelpunt in een buitenlandse competitie. Daarmee brak hij een 82 jaar oud record van Raymond Braine. Maar wie was die voormalige spits van Beerschot die furore maakte bij Sparta Praag?

Raymond Braine is de spits voor wie mandekking is uitgevonden. In het boek ‘Onze Rode Duivels’ van Jean Fraiponts staat beschreven dat hij de eerste midvoor is die men in een Belgische competitiewedstrijd ...