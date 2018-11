Twee ‘fume-incidenten’ in drie dagen tijd bij Brussels Airlines: “Geur was zo fel dat piloten misselijk werden”

Er zijn de afgelopen drie dagen twee zogenaamde ‘fume-incidenten’ geweest bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Daarbij raakte zwaar verontreinigde, giftige lucht van de motoren in de cabine of in de cockpit, zo meldt VTM Nieuws.

De piloten van een Brussels Airlines-vliegtuig dat vanuit Rome kwam en zondag om 13.30 uur landde op de luchthaven van Zaventem, merkten tijdens de landing een sterke geur op in de cockpit. Die werd zo heftig dat ze hun zuurstofmasker moesten aandoen, blijkt uit een telefoongesprek dat een crewlid had met een van de piloten. “Bij het opstijgen hadden de piloten een scherpe geur geroken. Die ging weg, maar kwam bij het landen plots terug. De geur was zo fel dat ze hun zuurstofmaskers moesten opzetten. Ze werden misselijk en konden zich maar moeilijk concentreren”, verklaart het crewlid anoniem aan VTM Nieuws.

Zaterdagmiddag was ongeveer hetzelfde gebeurd bij een andere vlucht van Brussels Airlines, dit keer vanuit Kopenhagen. “Ik zag meteen dat er iets mis was met de cabinechef”, zegt dezelfde getuige. “Hij was totaal verward en voelde zich ziek. Hij reageerde zeer traag op alles wat tegen hem verteld werd. Ook de piloten voelden zich slecht en zijn na het landen meteen naar de dienst spoedgevallen in het AZ Portaels in Vilvoorde gegaan.”

De lucht in de cabine van een vliegtuig wordt normaliter eerst opgewarmd door de motoren, omdat die anders te koud is om in te ademen. Bij een zogenaamd ‘fume-event’ is er sprake van een olielek in die motor, waardoor de lucht vervuild is.

In een schriftelijke reactie aan VTM Nieuws bevestigt Brussels Airlines dat er zo’n incident was aan boord van de vlucht uit Rome, en dat de daaropvolgende vlucht werd geannuleerd. “We hebben het vliegtuig laten nakijken en hebben het probleem verholpen. Crew en bemanning zijn nooit in gevaar geweest. We beseffen dat fume-events een probleem zijn, die zich voordoen in de hele industrie”, klinkt het.

Registratiesysteem

Het probleem van de giftige dampen in vliegtuigen is niet nieuw. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s - kortweg Fedris - vorig jaar de opdracht om na te gaan of het zogenaamde ‘Aërotoxisch Syndroom’ erkend kon worden als beroepsziekte. Binnen de wetenschappelijke raad van Fedris werden enkele experten toxicologie aangeduid om een literatuurstudie uit te voeren. De belangrijkste conclusie? Ze weten niet wat het personeel ziek maakt.

Fedris heeft het kabinet-De Block nu aangeraden om een registratiesysteem op poten te zetten. Zo zouden alle luchtvaartmaatschappijen op een uniforme manier melding moeten maken van incidenten met de luchttoevoer in hun vliegtuigen en zouden ze ook op dezelfde manier het personeel medisch moeten checken. Minister De Block belooft het voorstel van een registratiesysteem op tafel te leggen in Europa.

Bij de luchtvaartmaatschappijen staat men alvast niet te springen om alle incidenten met de luchttoevoer in hun vliegtuigen te delen in zo’n nieuw registratiesysteem. Tot op vandaag weigeren veel maatschappijen zelfs vlakaf het aantal incidenten dat ze jaarlijks noteren, publiek te maken. Om geen paniek te veroorzaken, klinkt het.