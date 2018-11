Monaco geteisterd door regen, match tegen Club Brugge lijkt in slechte omstandigheden te moeten doorgaan

Dinsdagavond om 18u55 wordt de Champions League-wedstrijd tussen AS Monaco en Club Brugge afgetrapt. Cruciaal om de derde plaats in groep A, maar de match lijkt in bijzonder slechte omstandigheden gespeeld te moeten worden. Het prinsdom wordt immers al de hele dag geteisterd door stortregen. De vraag is nog maar hoe de grasmat van het Stade Louis II dit zal overleven.

Eerder op de dag werd door de overvloedige regen al beslist het wedstrijd tussen de U19 van beide teams voor de UEFA Youth League zo’n zestig kilometer te verplaatsen, van Cannes naar Beausoleil. Niet omdat de zon zo mooi schijnt op die tweede locatie, wel omdat de club er een kunstgrasveld heeft.

Dat trucje zal vanavond voor de wedstrijd tussen de A-teams echter geen soelaas kunnen bieden. Het is dus koffiedik kijken hoe de grasmat van het Stade Louis II het slechte weer zal overleven.

Voor Club Brugge en Monaco is de wedstrijd in het prinsdom cruciaal voor de derde plaats in de groep en de bijhorende overwintering in de Europa League. Beide teams tellen allebei één punt uit drie wedstrijden in poule A van de Champions League. Twee weken geleden speelden de twee teams in het Brugse Jan Breydelstadion al tegen elkaar. Toen eindigde de match op 1-1.

