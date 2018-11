Bart De Wever over heisa rond Apu: “Als je het ventiel van de humor dichtdraait, draaien anderen dat van de haat verder open”

In het Radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’ heeft N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever gereageerd op de controverse rond het Indiase personage Apu Nahasapeemapetilon uit de populaire reeks ‘The Simpsons’.

Of de Indiase winkelier Apu Nahasapeemapetilon echt uit ‘The Simpsons’ verdwijnt, is nog niet zeker. Een Netflix-producer zwengelde enkele weken geleden de geruchten aan, terwijl Al Jean, producer van ‘The Simpsons’, ze dan weer ontkende. Hoe dan ook zit er een metamorfose aan te komen. Apu is volgens velen immers té stereotiep en dus beledigend voor de Indiase bevolking.

“Apu is een soort uitvergroot stereotype van iemand die je bij ons ook wel eens tegenkomt in een nachtwinkel”, licht ‘The Simpsons’-fan Bart De Wever toe op Radio 1. “Waar iemand van Indische of Pakistaanse origine achter de toog staat, met een bepaald accent spreekt en veel te dure prijzen aanrekent omdat hij nachtelijk open is. Dat wordt uitvergroot op humoristische wijze.”

Bumblebee Man Foto: 21st Century Fox

No es bueno

“Ay, ay, ay, no es bueno”, reageert De Wever op de kritiek van de Amerikaanse stand-upcomedian Hari Kondabolu dat het om een stereotype gaat. Een verwijzing naar het Mexicaanse personage Bumblebee Man uit dezelfde reeks. “Er duiken nog wel wat stereotiepe figuren op in ‘The Simpsons’. Bumblebee Man is het type slapstickacteur uit Mexico, Smithers is een stereotiepe homoseksueel en er is ook een ‘typische’ Schot, Groundskeeper Willy. Om van Homer zelf nog te zwijgen, de dikbuikige, nogal domme, bier drinkende, fastfood verslindende Amerikaan.”

Volgens De Wever gaat het simpelweg om het op een humoristische manier uitvergroten van bepaalde typetjes. “Aangezien iedereen er wordt doorgesleurd, vind ik het erg dat iemand hier aanstoot aan neemt.”

Zelfcensuur

“Humor is een heel belangrijk ventiel in een samenleving”, gaat De Wever verder. “Als je dat gaat dichtdraaien, draaien anderen het ventiel van de haat verder open. De lach werkt heel erg bevrijdend. Lachen met mensen, met elkaar, dat is de prijs die je betaalt om in een vrije samenleving te leven. Als iedereen zich gaat beledigd voelen door wat nochtans briljante en fijnzinnige humor is, is de vraag: waar eindigt dat? Waar eindigt die zelfcensuur?”