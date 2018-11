Gestolen auto belandt in frituur

Genk - Een man uit Genk reed maandagavond met een gestolen voertuig in de vitrine van een frituur. De man pleegde vluchtmisdrijf, maar kon later aangetroffen worden.

Maandag rond 20 uur werd lokale politie opgeroepen voor een verkeersongeval in de Nieuwstraat in Genk. Een auto belandde er in de vitrine van een frituur. De brandweer kwam ter plaatse om het gebouw te stutten.

Er raakte niemand gewond, maar het terras en de vitrine liepen wel zware schade op. De bestuurder is onmiddellijk na het ongeval gevlucht, maar kon even later worden opgespoord.

Een 28-jarige Genkenaar was onder invloed van drank en drugs. De auto, die de dader even voordien gestolen had, werd getakeld voor verder onderzoek. De lokale politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.