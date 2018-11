Bourgeois moet ruzie Oost-Vlaams gouverneurschap ontmijnen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois ‘betreurt de heisa’ rond de aanduiding van de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen. Hij plant ‘verdere gesprekken’ met de ruziënde N-VA en Open VLD.

‘Geert Bourgeois moet orde op zaken stellen.’ Dat verklaarde Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open VLD, vanmorgen. Ze is boos omdat de krant De Tijd uitslagen kon lekken uit de assessmentprocedure die moest leiden tot een nieuwe gouverneur voor Oost-Vlaanderen.

Uit die gelekte resultaten moest blijken dat de kandidate van Open VLD, Carina Van Cauter, op enkele onderdelen slecht had gescoord.

Dat sterkt bevoegd minister Homans, N-VA, in haar pleidooi om Wim Leerman, directeur van de stad Aalst, gouverneur te maken. Hij had beter gescoord op de testen dan Van Cauter tijdens het assessment.

Maar Rutten heeft het over ‘gerichte lekken’ en het feit dat zo’n assessment persoonlijk is en dat de resultaten nooit in de kranten hadden mogen staan.

Overigens blijft zij achter Van Cauter staan, zoals Homans achter Leerman staat.

Bourgeois moet orde op zaken stellen, zei Rutten. Waarop Bourgeois via zijn woordvoerder zegt dat hij ‘de heisa betreurt die ontstaan is over een dossier dat gedepolitiseerd zou moeten zijn’.

De minister-president zal zelf geen verdere verklaringen afleggen over het veelbesproken dossier, maar plant wel ‘verdere gesprekken’. Het is afwachten of die gesprekken het brandje over de benoeming zal kunnen blussen.

Hij wijst er voorts op dat de continuïteit van bestuur niet in het gevaar komt, omdat de regering een waarnemend gouverneur heeft aangeduid. De kans dat die nog tot de verkiezingen van mei mag voortdoen, groeit.