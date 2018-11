De Amerikaanse Kaitlyn is zondag tijdens haar deelname aan de marathon van New York verrast. Toen ze ongeveer 25 kilometer gelopen had, vroeg haar vriend die langs de zijlijn stond om even te stoppen. De man ging op zijn knie zitten en vroeg haar ten huwelijk. Met tranen in de ogen zei Kaitlyn ja, maar het romantische moment was echter van korte duur. Ze moest namelijk nog 17 kilometer lopen.