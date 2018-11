Bonden dreigen met staking van tien dagen bij Bpost: “Overleg zonder resultaat? Dan beginnen we gewoon opnieuw”

Na Aviapartner is Bpost aan de beurt. Vanaf morgen gaan ze daar vijf dagen lang staken, mogelijk worden dat er zelfs tien. “Als de directie niet met oplossingen komt en we aan het einde van die vijf dagen geen resultaten boeken, doen we de hele staking opnieuw. In totaal zullen we dan tien dagen staken”, aldus Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD.

Vanaf woensdag gaat de staking bij Bpost in. Concreet wil dat zeggen dat de sorteercentra vanaf dinsdagavond om 22 uur al op slot gaan. Donderdag zijn de transporteurs aan de beurt en vrijdag leggen de postbodes het werk neer. Maandag blijven de postkantoren dicht en dinsdag legt de pakjesafdeling van Bpost het werk neer. Op die manier kan het vakbondsfront gedurende vijf dagen het bedrijf raken, al moeten de werknemers op die manier slechts één dag loon verliezen.

“De hinder zal groot zijn”, zegt Jean-Pierre Nyns van ACOD Post. “Als je vandaag (dinsdag nvdr.) een brief post, zal die ten allervroegste volgende maandag in de bus vallen.” Hoewel de bonden en directie eerder al aangegeven hebben dat ze constructief rond tafel willen zitten is de vakbondsman formeel: “Als er aan het einde van de staking de directie geen concrete maatregelen kan voorleggen, beginnen we gewoon opnieuw. In totaal zullen we dan tien dagen staken”, klinkt het nog.

Wat is de inzet van de staking?

De inzet van de staking is volgens de vakbondsman tweeledig. “Enerzijds staken we om het welzijn van het personeel. In alle afdelingen zijn vele werknemers ronduit ongelukkig, zo eenvoudig is het”, aldus nog Nyns. “Anderzijds staken we tegen de toekomstplannen van onze CEO Koen van Gerven, die bieden geen goede toekomstperspectieven aan al het personeel.”

In die plannen staat dat Bpost in twee gedeeld moet worden: de pakjes en de klassieke briefbedeling. “Op die manier kom je in een bedrijf met een toekomst en een stervende afdeling” vindt de vakbondsman. “De pakjes zijn de toekomst, maar jaar na jaar zien we aantal brieven dalen. Als je werknemers gaat opdelen in een afdeling van de toekomst en één die stilletjes doodbloedt, dat creëert ongezonde concurrentie en spanningen binnen het bedrijf.”

Staking heeft nu al gevolgen

Hoewel de staking nog van start moet gaan, zijn er nu al gevolgen. Schoenenketen Torfs schakelt de komende dagen tijdelijk PostNL in om te kunnen blijven leveren aan zijn Belgische klanten tijdens de staking, aldus topman Wouter Torfs. “Wij hebben voorzieningen getroffen”, klink het. “We hebben afspraken gemaakt met PostNL, met wie we nu al samenwerken voor leveringen in Nederland.” De maatregel is tijdelijk, maar Torfs verbergt zijn ongenoegen over de staking niet. “Bpost schiet in eigen voet. Ik ken de achtergrond van de staking niet, maar ik begrijp niet dat ze er via gesprekken niet uit geraken.” Omdat Torfs al met PostNL samenwerkt voor Nederland, verwacht de topman niet dat de tijdelijke wissel hem geld zal kosten. “Zij zullen de opportuniteit ook wel zien”, merkt hij fijntjes op.