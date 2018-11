Protest tegen seksistische aankondiging studentenfuif KU Leuven

Leuven - Rector Luc Sels en vicerector studentenbeleid Chantal Van Audenhove van de KU Leuven protesteren samen met Leuvens schepen Bieke Verlinden (SP.A) tegen de seksistische aankondiging waarmee de studentenkringen Chemika, Farmaceutica en de Landbouwkring op Facebook reclame maken voor een fuif op 20 november in Musicafé.

In de aankondiging van de fuif worden de mannelijke studenten aangespoord om er te komen ‘boiten’ met hun vrouwelijke collega’s die ‘poulèkes’ en ‘wufkes’ genoemd worden. “Aangezien we allemaal goedgemutste studentjes zijn hoeven we geen pillekes in het drankje van een Farma-grietje te gooien, geen chloroform te gebruiken om de Chemika-chickies te kunnen scoren en zelfs die knappe boerinnetjes hebben geen baal stro nodig om zich helemaal chaud te voelen”.

“Achterhaalde, seksistische kijk”

Alhoewel de faculteitskringen onderaan vermelden dat de tekst ludiek en niet aanstootgevend bedoeld is en men in geen geval wil aanzetten tot het gebruik van illegale middelen tijdens het uitgaan, kan hij volgens de KU Leuven en stad Leuven niet door de beugel. “Dergelijk seksistisch taalgebruik heeft geen plaats in een egalitaire samenleving en al zeker niet in een progressieve studentenstad als Leuven”, aldus de ondertekenaars die verwijzen naar “het beeld van vrouwen dat hier wordt uitgedragen” en de ‘ludieke’ vermelding van een zeer ernstig misdrijf als verkrachtingsdrugs.

Het hele opzet getuigt volgens hen van “een zeer achterhaalde, seksistische kijk op mannen en vrouwen”. Ze wijzen er voorts op “dat dit soort denigrerende seksistische humor ergere vormen van seksisme en zelfs seksuele agressie normaliseert.”

“Uit onderzoek blijkt dat mannen die seksistische grappen vertellen tot vijf keer meer geneigd zijn om ook ander - erger - seksistisch en agressief gedrag naar vrouwen te stellen.”