Winkeldief (25) wil straf met uitstel om bevalling van vrouw niet te missen

Oostende / De Haan / Blankenberge - Een 25-jarige Pool heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Hubert N. drong aan op een straf met uitstel, omdat hij de bevalling van zijn vrouw dreigt te missen. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar effectieve celstraf.

Op 23 mei probeerde de beklaagde een MacBook Air te stelen bij Media Markt in Oostende, maar hij werd betrapt door de winkeldetective. N. sloeg de detective in het gezicht en nam de benen. De politie kwam de verdachte en zijn twee Poolse kompanen echter snel op het spoor. Sylwester C. en Karol Z. zouden door te fluiten geprobeerd hebben om N. te verwittigen dat de winkeldetective hem in de gaten kreeg.

Bij een huiszoeking in hun verblijfplaats in Wenduine werden nog meer gestolen spullen aangetroffen. In de Lidl en de Aldi in Blankenberge hadden ze onder andere een elektrisch scheerapparaat en enkele schoonheidsproducten gestolen. C. en Z. werden in de loop van het onderzoek vrijgelaten en lieten verstek gaan voor het proces. Voor hen vorderde het OM een jaar gevangenisstraf.

De advocaat van Hubert N. pleitte dat zijn cliënt alleen handelde. De jonge Pool kampte met financiële problemen en wilde de gestolen spullen doorverkopen. De verdediging vroeg om een straf met uitstel. “Zijn vrouw moet op 6 december bevallen, hij zou tegen dan weer thuis in Polen willen zijn”, aldus meester Jorn Verminck.

De rechter doet uitspraak op 4 december. Als de rechter oordeelt dat enkel de voorhechtenis effectief moet uitgezeten worden, zou de aanstaande vader die avond de gevangenis mogen verlaten.