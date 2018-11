Club Brugge ondanks vierde goal van Ngonge onderuit in Youth League bij Monaco

De jongeren van Club Brugge hebben dinsdagnamiddag in hun vierde wedstrijd van de UEFA Youth League met 3-1 verloren van AS Monaco. De 18-jarige Cyrl Ngonge redde de eer met al zijn vierde doelpunt van de groepsfase.

Blauw-zwart kwam na 27 minuten door een owngoal op achterstand in het Stade André Vanco in Beausoleil (Monaco). Verdediger Nathan Fuakala trachtte een voorzet weg te werken maar verschalkte zijn eigen doelman. Zeven minuten later verdubbelde Mehdi Zerkane de Franse voorsprong. Nog voor de pauze maakte Wilson Isidor er 3-0 van.

In de tweede helft kon Cyril Ngonge met het hoofd milderen voor Club. Het was voor de zoon van ex-profvoetballer Michel Ngonge al zijn vierde treffer in de groepsfase, nadat hij eerder ook al in de thuismatch tegen Dortmund en op het veld van Atlético Madrid (2x) raak trof.

Tweede nederlaag op rij

De Brugse beloften speelden op de eerste speeldag in groep A thuis 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. Daarna volgde een 1-2 zege tegen Atletico Madrid en een 2-3 nederlaag tegen Monaco. Monaco leidt met 9 punten, drie meer dan Atletico dat om 16 uur Dortmund ontvangt. Club heeft 4 punten, Dortmund 1. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales, de tweede speelt barrages.

Om 18u55 nemen de eerste elftallen van AS Monaco en Club Brugge het tegen elkaar op in het Stade Louis II van het prinsdom.