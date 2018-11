Jan Fabre niet langer welkom in Amsterdamse stadsschouwburg

Kunstenaar Jan Fabre is op 26 november niet meer welkom in de Amsterdamse stadsschouwburg. Daar stond An evening with… Jan Fabre op de agenda. Het Internationaal Theater Amsterdam heeft het evenement geannuleerd na de recente #metoo-aantijgingen aan het adres van de kunstenaar. Dat staat te lezen op

“In overleg met Troubleyn, de organisatie van Jan Fabre, is besloten An evening with: Jan Fabre op 26 november 2018 voor nu niet door te laten gaan. Dit n.a.v. de open brief van 12 september die veel te weeg heeft gebracht”, klinkt het bij HP/De Tijd.

Fabre kwam in een slecht daglicht nadat twintig (ex-)werknemers van zijn gezelschap Troubleyn een open brief publiceerden. In de brief aan klaagden ze de toxische cultuur die heerst rond de kunstenaar. Fabre zou zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, seksisme en grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij een danseres voor volgende keuze gesteld hebben: “Geen seks, geen solo.” Aanvankelijk hadden de briefschrijvers gehoopt op een constructief gesprek, maar na een tijd zagen ze zich genoodzaakt om actie te ondernemen.

De brief maakte heel wat los in de cultuursector. Kort daarna verklaarden verschillende choreografen zich solidair met de medewerkers van Troubleyn. “Wij zullen niet meer de andere kant opkijken. Wij zullen een collectieve inspanning doen voor een gezond arbeidsklimaat in de podiumkunsten.”