Franse rode lantaarn Guingamp zet trainer Kombouaré op straat

Antoine Kombouaré is geen trainer meer van En Avant de Guingamp. De hekkensluiter in de Ligue 1 bedankte hem dinsdag voor bewezen diensten. Guingamp verloor afgelopen weekend met 5-0 van Nantes en staat met 7 op 36 gedeeld laatste met AS Monaco.

De 54-jarige Kombouaré (oud-verdediger bij Nantes en PSG) was sinds de zomer van 2016 in functie bij Guingamp. In zijn eerste seizoen werd het team tiende, vorig seizoen twaalfde.

Vincent Rautureau (directeur van het opleidingscentrum) en Sylvain Didot (T3) nemen voorlopig over.