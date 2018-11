Doorbraak in onderzoek naar moord op Mechelse vrouw (58): jonge Zweed (20) opgepakt

Mechelen - Er is mogelijk een doorbraak in het moordonderzoek op de 58-jarige Johanna Jostameling uit Mechelen. De speurders onderzoeken een piste die zou leiden naar een twintigjarige man uit Zweden.

Diezelfde man wordt op dit ogenblik al verdacht van een moord in Noorwegen, die hij op 15 oktober had gepleegd. Slachtoffer daar was een 24-jarige man. Net als Johanna Jostameling werd ook hij met messteken omgebracht. Na de moord sloeg de verdachte op de vlucht en zou per trein West-Europa hebben doorkruist.

Twee weken geleden werd hij opgepakt in het Franse Dijon. Belgische speurders zouden ondertussen aanwijzingen hebben dat hij in het weekend van 20 en 21 oktober - het weekend dat Johanna werd omgebracht - in Mechelen is geweest.

Voorlopig is de verdachte nog niet ondervraagd door Belgische speurders, maar dat zal één van de komende dagen wellicht wel gebeuren. Het parket bevestigde dat de piste van de Zweedse man één van de pistes is die wordt onderzocht.

Hoe de man bij de 58-jarige vrouw in de Graaf Van Egmontstraat Mechelen is terechtgekomen, blijft voorlopig onduidelijk.