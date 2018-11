Peumans praat met Catalaanse unionisten over crisis: “Samen analyse gemaakt”

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft dinsdag een ontmoeting gehad met twee vertegenwoordigers van de Societat Civil Catalana (SCC). Dat is een burgerorganisatie die de cohesie tussen Catalanen onderling promoot, maar ook tussen Catalanen en de rest van Spanje. Volgens een bericht op twitter van SCC-voorzitter José Rosiñol hebben ze samen een analyse gemaakt van “de politieke en sociale situatie die Catalonië doormaakt”.

De twee vertegenwoordigers van de SCC - die een tegengewicht vormt voor de naar onafhankelijkheid strevende Catalaanse bewegingen - zijn in Brussel om er politici en vertegenwoordigers van allerlei instellingen te ontmoeten. Eerder zagen ze ook de voormalige vaste voorzitter van de Europese Raad en ex-premier Herman Van Rompuy. Hun doel is “de andere stem” van Catalonië te laten horen, namelijk die voor het behoud van de regio binnen de Spaanse grenzen ijvert.

Peumans is niet meteen de meest populaire buitenlandse politicus in Madrid. Zijn kritiek aan het adres van de Spaanse autoriteiten over hun aanpak van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum leidde onlangs nog tot de intrekking van het diplomatiek statuut van de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid. Peumans had verklaard dat de opsluiting van Catalaanse volksvertegenwoordigers bewijst dat “de centrale overheid in Spanje niet in staat is aan de voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van een moderne, democratische Europese Unie”.