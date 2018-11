Bpost gaat 5 (of 10) dagen staken: wat met mijn brieven en pakjes? En wat als ik daardoor een rekening te laat betaal?

De werknemers van Bpost leggen vanaf woensdag afdeling per afdeling het werk neer: zeker 5 dagen, mogelijk zelfs 10 dagen. En dat dat de postbedeling flink zal verstoren, is duidelijk. Hoe zal jij de staking voelen? Wat met brieven, facturen, rouwbrieven en aangetekende zendingen? En wat als je dringend een pakje moet terugsturen?

Wat is de inzet van deze staking?

Volgens de bonden is de inzet tweeledig. “Enerzijds staken we om het welzijn van het personeel. In alle afdelingen zijn veel werknemers ronduit ongelukkig, zo eenvoudig ...