Veertienjarige in de cel na explosie aan kantoor Russische veiligheidsdienst

Zowat een week na de explosie bij het kantoor van de Russische geheime dienst FSB is een veertienjarige verdachte gearresteerd. Een rechtbank in Moskou besliste dinsdag dat de jongere tot begin december in de cel moet blijven. Dat berichten Russische media.

De speurders vermoeden dat de verdachte banden had met de zeventienjarige die zichzelf vorige woensdag in Archangelsk, in het noorden van Rusland, had opgeblazen. Drie ambtenaren van de FSB raakten daarbij gewond, de jongeman kwam om het leven. De autoriteiten gaan uit van een terreurdaad.

Bij de veertienjarige hadden de speurders een soortgelijk springtuig gevonden als wat in Archangelsk is gebruikt.