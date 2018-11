Man rijdt met gestolen wagen door metalen poort van luchthaven München: “Psychische problemen”

Een man is dinsdagochtend met zijn auto door een slagboom en een metalen poort van de luchthaven van München geramd. De 28-jarige werd opgepakt door politie. Zijn motief is nog niet bekend.

De twintiger had de auto gestolen in Deggendorf, op ongeveer een uur rijden van de luchthaven. Daar ramde hij de poort van de vracht- en onderhoudsafdelingen. Op het passagiersverkeer had het incident geen impact, zo zegt een woordvoerder van de op een na grootste luchthaven van Duitsland.

“Waarom de 28-jarige de luchthaven als bestemming koos, is momenteel volstrekt onduidelijk”, zegt de politie. Het gaat om een man uit de Dominicaanse Republiek die woont in Deggendorf. “Hij kampte duidelijk met psychische problemen. Bij het eerste verhoor uitte hij verwarde gedachten over een missie naar Jezus.” De politie moest een tolk inschakelen om de man te begrijpen.