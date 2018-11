De terugkeer van ‘El Matador’: Edinson Cavani zet weer voet op het gras waar hij heilig werd verklaard door één topmatch

Napoli krijgt dinsdagavond Paris Saint-Germain over de vloer voor een stevige confrontatie in de Champions League. Dat betekent de terugkeer van Edinson Cavani naar het San Paolo, het stadion waar hij groot werd.

Het lijkt intussen een eeuwigheid geleden dat de Uruguayaan voor een andere ploeg speelde dan PSG. De Franse topclub legde in de zomer van 2013 een som van 64,5 miljoen euro op een Italiaanse tafel voor de komst van Cavani. Die was in 2007 door Palermo weggehaald bij Danubio FC en verkaste in 2011 naar Napoli voor 12 miljoen (na één seizoen huur voor 5 miljoen).

Cavani was een ‘instant hit’ bij de huidige club van Dries Mertens, die gehaald werd in de zomer dat de nu 31-jarige spits naar Frankrijk vertrok. Elk seizoen scoorde Cavani meer dan 30 doelpunten in alle competities voor de Partenopei. Een overzicht:

2010-2011: 33 goals (26 in de Serie A)

2011-2012: 33 goals (23 in de Serie A)

2012-2013: 38 goals (29 in de Serie A)

In totaal scoorde ‘El Matador’ dus 104 keer in 138 wedstrijden voor Napoli. Hij werd één keer topscorer (2013) in Italië en won de Coppa Italia in 2012.

Maar wat de fans van de Partenopei altijd het meeste is bijgebleven, zijn Cavani’s doelpunten tegen grote rivaal Juventus. In zes optredens tegen de Oude Dame scoorde Cavani vijf keer. Eentje daarvan scoorde de Uruguayaan in de gewonnen bekerfinale (0-2) in 2012, maar het is zijn memorabele hattrick in een onvergetelijke 3-0-overwinning in 2011 die Napoli-fans nog steeds kippenvel bezorgt. Cavani deed toen drie keer met het hoofd de netten trillen in het San Paolo, dat bijna uit zijn voegen barstte.

“Fantastisch”

Het is spijtig genoeg verre van zeker dat Cavani in de basis staat vanavond. ‘El Matador’ sukkelt met een heupblessure. “We zullen wel zien”, bleef PSG-coach Thomas Tüchel op de vlakte. “Hij is erbij en hij traint, maar ik ben nog niet zeker of hij kan spelen.”

Voor Cavani wordt het alvast een mooi weerzien met het gras waar hij groot werd. “Ik heb drie fantastische jaren gehad bij Napoli”, vertelde hij aan PSG TV. “Ik heb veel herinneringen aan mijn ex-club. Het wordt een speciale wedstrijd. Eerst en vooral omdat we moeten winnen, maar ook omwille van mijn ervaringen in Napels. Het is moeilijk om daar te gaan winnen, maar niet onmogelijk!”

Het is razend spannend in Groep C van de Champions League. Liverpool leidt de dans met 6 punten, voor Napoli met 5 en PSG met 4. De Parijzenaars scoorden al tien keer in drie matchen, maar kunnen zich op verplaatsing bij Dries Mertens en co géén misstap veroorloven. Een nederlaag betekent zo goed als de uitschakeling, bij een gelijkspel is alles nog mogelijk maar op speeldag vijf treft PSG wel Liverpool.

