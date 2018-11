Gewezen nazibewaker (94) verschijnt in rolstoel voor rechter, proces kan maanden duren

Het proces tegen een 94-jarige bewaker van het concentratiekamp in Stutthof is dinsdag van start gegaan. Johann Rehbogen verscheen voor de rechter in een rolstoel. In het nazikamp waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte, stierven bij benadering 60.000 mensen.

Johann Rehbogen werkte van juni 1942 tot september 1944 als bewaker in het concentratiekamp van de nazi’s in Stutthof, ten oosten van Gdansk in Polen. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid bij de dood van een deel van de 60.000 brutale moorden in het kamp door het regime.

Bewijzen die de man aan een misdrijf linken zijn er niet, maar volgens de aanklagers heeft hij als bewaker wel zijn aandeel gehad in minstens honderden van die doden.

Gaskamer

De gevangenen van het kamp werden om het leven gebracht in de gaskamer, kregen dodelijke injecties, werden doodgeschoten of uitgehongerd. Sommigen werden zelfs naakt in de vrieskou gezet tot ze overleden, zegt aanklager Andreas Brendel.

Rehbogen gaf in het verleden al te kennen dat hij effectief in het kamp gewerkt heeft, maar zegt niet op de hoogte geweest te zijn van de moorden en niet meegedaan te hebben. De advocaat van de man, Andreas Tinkl, zegt dat zijn cliënt tijdens het proces het woord zal nemen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog onduidelijk. Het begon dinsdag en zal vermoedelijk nog tot in januari duren. Door de hoge leeftijd van de beklaagde wordt het proces beperkt tot twee uur per dag, tijdens niet meer dan twee opeenvolgende weekdagen.

70 jaar geleden

Dat de feiten waar de man voor berecht wordt al zeven decennia achter ons liggen, doet er voor Efraim Zuroff niet toe. Het hoofd van het Simon Wiesenthal-centrum, dat overlevers van het kamp zocht om te getuigen, vindt dat “Holocaustovertreders geen bescherming moeten krijgen na de gruwelijke misdaden die ze gepleegd hebben.”