Barcelona wil negatieve reeks stoppen en revanche pakken voor bizarre transfer: “We vierden en plots was hij weg”

De Belgische voetbalfan is vooral benieuwd naar het resultaat van Club Brugge op het veld van Monaco, maar later op de avond staat er nog een heuse topper op het programma in groep B. Barcelona gaat dan op bezoek bij Inter. Geen verplaatsing waar de Catalanen goede herinneringen aan hebben, want op bezoek bij de Nerazzurri werd nog nooit gewonnen. Nochtans heeft Barcelona nog steeds een eitje te pellen met de Milanese topclub voor een opmerkelijke transfer.

We schrijven de zomer van 1997. Barcelona won in het voorbije seizoen drie trofeeën met dank aan een karrenvracht doelpunten van een jonge Braziliaanse spits. Ene Luís Nazário de Lima - kortweg Ronaldo - legde werd een seizoen eerder voor 15 miljoen euro weggeplukt bij PSV. In Camp Nou voelde hij zich als een vis in het water, Ronaldo vond maar liefst 47 keer de weg naar de netten in 49 officiële duels. Het leverde hem in 1996 al de Gouden Bal op. Barcelona is in de wolken met zijn prestaties en wil hem dan ook belonen met een verbeterd contract. “Ronaldo wilde graag blijven bij Barcelona. Hij was gelukkig en zijn wens was om te verlengen. Er lag zelfs een uitgetypt contract klaar voor de speler en zijn twee makelaars”, blikt voormalig voorzitter Joan Gaspart terug in een interview met Goal. “Het was drie uur in de namiddag en we besloten om uit te gaan eten om zijn verlenging te vieren. Daarna zouden we terugkeren om het contract te ondertekenen.”

Telefoon van Inter

Tot het zetten van een handtekening zou het echter nooit komen. Eén van de twee makelaars verdwijnt plots een halfuur lang als hij telefoon krijgt. Achteraf zou blijken dat het gaat om een gesprek met Massimo Moratti, voorzitter van Inter. “We besteedden er weinig aandacht aan, toen hij terugkwam verontschuldigde hij zich en toastte hij nog mee. Nadien keerden we terug naar het kantoor.” En daar gaat het mis. De makelaars beginnen het hele contract te heronderhandelen en sturen Ronaldo zelfs naar huis. Barcelona doet toegevingen, maar de vertegenwoordigers van de spits blijven moeilijk doen. Het wordt steeds duidelijker dat ze de speler naar Inter willen loodsen. “Ronaldo vertelde me in tranen dat het hem speet. Zijn makelaars hadden een veel beter bod gekregen en het zou voor alle partijen beter zijn dat hij naar Inter trok om meer te verdienen.” Een dag later betalen de Italianen 21 miljoen euro voor Ronaldo. “Als we het contract meteen ondertekend hadden, was hij bij Barcelona gebleven. Wanneer ik hem zie, herinner ik er hem aan dat hij niet wilde vertrekken. Hij was nooit gelukkiger dan bij ons.”

De transfer zorgt voor gespannen verhoudingen tussen de twee topclubs. Barcelona trekt naar de FIFA en die geeft de Catalanen gelijk, waardoor Inter nog enkele miljoenen moet opleggen. De transfer blijkt wel een schot in de roos, want met Ronaldo verovert Inter in 1998 de UEFA Cup. In de finale kloppen de Milanezen Lazio Roma met 3-0, de Braziliaan tekent voor het derde doelpunt. Een rechtstreekse revanche zit er niet in voor Barcelona, want beide ploegen ontmoeten elkaar pas in 2003 in de Champions League. Ronaldo is na een sterk WK in 2002 vertrokken naar Real Madrid, de grote aartsvijand van Barça. Een terugkeer naar Barcelona was echter ook een optie, verklaart Gaspart nog. “Ronaldo zei me dat als Barcelona een gelijkaardig bod deed, hij zou terugkeren. Maar het aanbod van Real was te hoog.”

Slechte reeks

Op eigen veld kan Barcelona een beetje revanche nemen tegen Inter. Zowel in 2003, 2009, 2010 als twee weken geleden moet Inter met lege handen terugkeren uit Camp Nou. In San Siro wil het echter maar niet lukken voor Barça. Tijdens hun eerste bezoek aan de Nerrazzuri - voor de Jaarsstedenbeker 1958/1960 - is het wel prijs, de Catalanen halen het met 2-4. Sindsdien wacht de blaugrana echter op nieuw succes. Barcelona zou nog vier keer zijn kans wagen op Milanese grond, maar telkens zonder succes. De eerste drie keer delen beide ploegen de punten, maar in 2010 krijgt Barcelona een oplawaai van jewelste in de halve finale van de Champions League. De Catalanen gelden als dé favoriet voor de beker met de Grote Oren, maar José Mourinho laat hen in de val lopen. Barcelona komt nochtans op voorsprong, maar een hyperefficiënt Inter countert zich alsnog naar een knappe 3-1 zege. Dat volstaat om zich te plaatsen voor de finale. Inter wint dat seizoen de treble (titel, beker, Champions League).

Inter 3-1 Barcelona, April 2010



19' Pedro Rodríguez

30' Wesley Sneijder

48' Maicon

61' Diego Milito



Het is een opmerkelijke statistiek. In de hele geschiedenis speelde Barcelona al vijf keer op bezoek bij Inter, maar enkel de eerste keer slaagde het erin om te winnen in San Siro en die zege dateert al van meer dan halve eeuw geleden. Vooral de nederlaag in 2010 liet zijn sporen na bij de Catalanen, die met de eindstreep in zicht gefnuikt werden door ex-speler Samuel Eto’o en voormalig assistent-trainer José Mourinho. In het verliezende kamp bevond zich ene Zlatan Ibrahimovic. De Zweed ruilde in de zomer van 2009 Inter voor Barcelona “om de Champions League te winnen”. Dat uitgerekend Inter dat voorkwam, had de Zweed vermoedelijk niet zien aankomen...

Vanavond krijgt Barcelona een nieuwe kans om de scalp te pakken van Inter, maar dan moet het wel voorbij Radja Nainggolan geraken. Kan Barcelona de vloek doorbreken?