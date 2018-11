Carina Van Cauter trekt kandidatuur voor gouverneurschap Oost-Vlaanderen in

Open VLD-politica Carina Van Cauter trekt haar kandidatuur voor het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen in. Dat heeft ze in een verklaring aan Belga laten weten. Er was flink wat ophef ontstaan rond Van Cauter omdat ze minder goed gescoord zou hebben dan een andere kandidaat tijdens de selectieprocedure.

In die verklaring zegt Van Cauter dat ze zich uit liefde voor Oost-Vlaanderen kandidaat had gesteld voor de post van Oost-Vlaams gouverneur. Maar de Open VLD-politica is ontgoocheld over het verloop van de procedure. “Er waren duidelijke spelregels afgesproken, maar die zijn blijkbaar onderweg plots veranderd. Daarenboven meende men mij ook nog eens persoonlijk in diskrediet te moeten brengen”, klinkt het.

“Dit is niet mijn aanpak. Daarom heb ik, met pijn in het hart, beslist om mijn kandidatuur als gouverneur voor Oost-Vlaanderen terug te trekken”, aldus Van Cauter. De Open VLD-politica zegt verder dat ze maar “één wens” heeft en dat is dat Oost-Vlaanderen “een gouverneur krijgt die deze rol met even veel passie en liefde invult als ik dat had willen doen. Oost-Vlaanderen verdient dat.”

Van Cauter wil verder geen verklaringen afleggen over haar beslissing.

Door de beslissing van Van Cauter komt er mogelijk een oplossing voor de opvolging van Jan Briers en lijkt de weg vrij voor de aanstelling van Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, de man die was voorgedragen door minister Liesbeth Homans.

Minder goed gescoord

De heisa rond Van Cauter was ontstaan nadat naar buiten kwam dat ze minder goed dan haar concurrent Wim Leerman gescoord had in de selectieprocedure voor het gouverneurschap. Open VLD benadrukte de voorbije dagen nochtans dat Van Cauter net zo goed scoorde als Leerman op de tests, maar volgens de documenten van het selectiebureau Ascento was er wel degelijk een groot verschil. Leerman scoorde voor vijf van de zes competenties vier op vijf. Voor elke competentie scoort hij minstens even hoog of hoger dan eender welke andere kandidaat.

Van Cauter haalt slechts op een van de zes competenties een vier op vijf. Twee keer scoort ze zelfs maar twee op vijf. Het gaat om de competenties ‘visie’ en ‘richting geven’. Daarmee test het bureau of kandidaten een langetermijnstrategie kunnen uitwerken.

Gwendolyn Rutten “begrijpt” beslissing

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten begrijpt naar eigen zeggen de beslissing van haar partijgenote Carina Van Cauter om zich niet langer kandidaat te stellen voor het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen. “Het is bijzonder jammer voor haar. En voor Oost-Vlaanderen”, schrijft ze op Twitter.

Dit is de volledige verklaring van Carina Van Cauter:

“Mijn liefde voor Oost-Vlaanderen is groot. Het was in de Oost-Vlaamse provincieraad dat ik voor het eerst de politieke microbe te pakken kreeg. Gedurende bijna twintig jaar mocht ik de Oost-Vlamingen dienen en bijstaan, eerst als provincieraadslid, dan als gedeputeerde en daarna als hun parlementslid. Ik heb dat altijd als een grote eer ervaren.

Toen de kans kwam om mij kandidaat te stellen voor het gouverneurschap van onze mooie provincie heb ik dan ook geen moment getwijfeld. Ik zou al mijn ervaring van de voorbije twintig jaar nog meer ten dienste kunnen stellen van de Oost-Vlamingen. Ik wou een verbindende gouverneur zijn, boven het politieke gewoel, een bruggenbouwer, met oog voor de belangen van alle Oost-Vlamingen zodat we samen onze provincie nog meer zouden laten schitteren.

Mijn kandidatuur maakte het bovendien ook mogelijk om het aantal vrouwelijke gouverneurs te verdubbelen. Want het is bijzonder jammer dat er vandaag slechts één van de vijf Vlaamse provincies wordt geleid door een vrouw.

Ik heb deelgenomen heb aan de procedure voor de aanstelling van een nieuwe gouverneur. Ik heb die doorlopen zoals vooropgesteld, ook met een assessment. Ik werd samen met veertien anderen geselecteerd voor een volgende ronde: een gesprek met de Vlaamse Regering, die gezamenlijk finaal een beslissing zou nemen, rekening houdend met alle elementen en competenties.

Wat volgde was echter een ontgoocheling. Er waren duidelijke spelregels afgesproken, maar die zijn blijkbaar onderweg plots veranderd. Daarenboven meende men mij ook nog eens persoonlijk in diskrediet te moeten brengen.

Dit is niet mijn aanpak.

Daarom heb ik, met pijn in het hart, beslist om mijn kandidatuur als gouverneur voor Oost-Vlaanderen terug te trekken.

Voor mij hebben respect, inhoud en kwaliteit altijd vooropgestaan. Die aanpak leverde mij enkele jaren geleden nog de titel op van ‘beste parlementslid’ - iets waar ik bijzonder trots op ben.

Ik heb maar één wens: dat Oost-Vlaanderen een gouverneur krijgt die deze rol met evenveel passie en liefde invult dan ik dat had willen doen. Oost-Vlaanderen verdient dat.

Intussen zal ik de Oost-Vlamingen niet in de steek laten. De komende periode zal ik met nog meer vuur en passie opkomen voor de belangen van onze provincie en van mijn provinciegenoten.

Ik wil iedereen die mij de voorbije tijd heeft gesteund oprecht danken, in het bijzonder mijn partijvoorzitter voor haar steun de jongste dagen en weken.

Ik wens de communicatie te beperken tot deze geschreven verklaring en zal dan ook geen verdere verklaringen afleggen hierover.”