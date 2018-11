Reynders ziet angst bij Britten groter worden: “Dit jaar nog akkoord over Brexit wordt moeilijk”

Het wordt moeilijk om voor het jaareinde nog een akkoord te bereiken over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Die inschatting heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dinsdag gemaakt na een onderhoud met zijn Britse ambtgenoot Jeremy Hunt in Londen.

“Het lidmaatschap van Noord-Ierland van de Europese douane-unie zou ons toestaan om uit de impasse te raken, maar dat punt stelt nog steeds een probleem voor de Britten”, aldus Reynders, die erkende dat de vrees voor een Brits vertrek zonder akkoord over een boedelscheiding “steeds meer aanwezig is”.

De Europeanen en de Britten willen nog steeds dat het Britse vertrek niet leidt tot de herinvoering van een harde grens tussen de lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van Groot-Brittannië. Beide partijen verschillen echter nog steeds van mening over de manier waarop dat gerealiseerd moet worden.

Douane-unie

De Europese Unie stelt voor dat Noord-Ierland in de douane-unie blijft indien er geen enkele andere oplossing kan gevonden worden tegen eind december 2020, wanneer de voorziene overgangsperiode verstrijkt. Dat vangnet stuit op zwaar verzet bij de regering in Londen, die een akkoord verkiest dat heel Groot-Brittannië aan de Europese douane-unie blijft verbinden tot er een ruimer vrijhandelsakkoord is gesloten.

Bij wijze van compromis stelde premier Theresa May maandag nog aan de Ierse premier Leo Varadkar voor om een herzieningsmechanisme te voorzien dat de Britten zou toelaten om het vangnet na drie maanden op te zeggen. Dat voorstel was in Dublin uiteraard geen lang leven beschoren. “Een vangnet met een maximumtermijn van drie maanden, of een vervaldatum in die zin, is het niet waard om op papier gezet te worden”, zei Varadkar.

Vrees

Wordt er geen enkel vergelijk gevonden, dan “zal er opnieuw een grens verschijnen in Ierland”, onderstreepte Reynders. De vicepremier sluit niet uit dat er uiteindelijk nog een oplossing wordt gevonden “op het niveau van de Britse regering”, maar dan nog bestaat de vrees dat zo’n akkoord de stemming in het Britse parlement niet overleeft. May leidt een verscheurde conservatieve partij, die bovendien de steun van de Noord-Ierse nationalisten van de DUP nodig heeft in het Britse parlement.

Reynders herinnerde eraan dat België zich net als de andere lidstaten voorbereidt op een “no deal”-scenario. Tegelijkertijd blijft ons land hopen op een geordende boedelscheiding, beklemtoonde hij. De Britten verlaten de Europese Unie op 29 maart volgend jaar.