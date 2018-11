“Zeventigtal migranten slaapt elke nacht aan Brussel-Noord”

Brussel - Nu de winterperiode nadert en de temperaturen dalen, slaapt een zeventigtal migranten uit het Maximiliaanpark elke nacht in de omgeving van het station Brussel-Noord. Dat zegt Mehdi Kassou, woordvoerder van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen.

LEES OOK. Maximiliaanpark loopt leeg, Noordstation loopt vol: “Het is de laatste keer dat ik hier kom, ik ben bang”

“Zoals elk jaar wanneer het kouder wordt, installeren de migranten die in het Maximiliaanpark slapen zich overdag in de gangen van Brussel-Noord. Een zeventigtal onder hen slaapt ’s avonds in de omgeving van het gebouw”, zegt Kassou.

Het opvangcentrum La Porte d’Ulysse dat het platform uitbaat in Haren, ontvangt elke avond 350 personen, zegt hij. “Bij gastgezinnen logeren ongeveer 250 personen per avond en zowat 70 migranten brengen elke avond de nacht door in een collectieve opvang. Het zeventigtal migranten dat nabij het Noord slaapt, zijn de mensen voor wie we momenteel geen opvangoplossing hebben.”