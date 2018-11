Trebel reageert na handboeigebaar: “Ik wilde de familie van Bayat steunen”

Brussel - Adrien Trebel vierde afgelopen zondag zijn doelpunt tegen Waasland-Beveren met een handboeigebaar. De middenvelder van RSC Anderlecht verwees daarmee naar zijn makelaar Mogi Bayat, die sinds 10 oktober in de cel zit op verdenking van witwassen.

“Maar mijn eerbetoon was bestemd om de familie van Mogi Bayat te ondersteunen. Ze leven nu al enkele weken zonder hun vader en echtgenoot”, verduidelijkte Trebel dinsdag via de sociale mediakanalen van zijn club. “Ik ben zelf kind van gescheiden ouders en ik weet wat het is om zonder één van je ouders op te groeien. Ik wilde ook de mens Mogi Bayat steunen, met wie ik een goede relatie onderhoud. Het spreekt vanzelf dat ik de rechtsgang en de rechtspraak ten volle eerbiedig.”

