2.000 jaar oude wijn gevonden in China

Chinese archeologen hebben in een graftombe in de centrale provincie Henan een 2.000 jaar oude verzegelde kruik met een gele vloeistof in gevonden. Dat berichtte het staatspersagentschap Xinhua maandag. Volgens de onderzoekers gaat het hoogstwaarschijnlijk om een soort wijn, maar daarover moeten verdere testen duidelijkheid over scheppen.