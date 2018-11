Minstens 38 miljoen Amerikanen stemden vervroegd voor de ‘midterms’

Voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten hebben al zeker 38 miljoen Amerikanen een stem vervroegd uitgebracht. Dat meldt de krant The New York Times. In 28 staten en in Washington D.C. liggen de aantallen vervroegd uitgebrachte stemmen hoger dan bij de vorige ‘midterms’.

LEES OOK. Alles over de midterm-verkiezingen: hoe belangrijk zijn ze? Wie gaat er winnen? En wat is de rol van Trump? (+)

“We bevinden ons in onbekend terrein met de omvang van deze stemming”, zei Michael McDonald, een professor aan de Universiteit van Florida die vervroegd stemmen opvolgt. “In sommige staten ligt het dichter bij de presidentsverkiezingen dan bij de midterms van 2014.

In 37 staten en in Washington is een vorm van vervroegd stemmen mogelijk. Het beleid en de deadlines daarvoor, zijn anders per staat, aldus The New York Times.

De tussentijdse verkiezingen, voor het hele Huis van Afgevaardigden (435 zetels) en een derde van de Senaat (35), worden beschouwd als een referendum over het presidentschap van Donald Trump.

Volgens de laatste peilingen zouden de Democraten erin kunnen slagen om het Huis te heroveren op de Republikeinen. De partij van de president verliest bij de eerste midterms zo goed als altijd de controle over het Huis. De Democraten zullen 23 zetels op de Republikeinen moeten winnen om weer over een meerderheid te beschikken. De controle over de Senaat heroveren wordt zo goed als onmogelijk voor de Democraten.